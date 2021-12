È stata inventata una tv che ti permette di sentire i sapori

TOKYO - È degna di un film futuristico o di fantascienza, eppure la tv che si lecca per sentire i sapori di ciò che appare sullo schermo è ormai realtà. E non poteva non essere stata inventata che in Giappone.

Il dispositivo si chiama Taste the Tv (TTTV), e utilizza una combinazione di dieci provette, che spruzzate secondo precise formule ricreano il sapore degli alimenti. Il mix viene poi adagiato su una pellicola trasparente sovrapposta allo schermo, affinché lo spettatore possa assaggiare ciò che viene trasmesso, riporta Reuters.

«L'obiettivo è quello di consentire alle persone di vivere un'esperienza come mangiare in un ristorante dall'altra parte del mondo, anche stando a casa propria», ha dichiarato Homei Miyashita, della Meiji University. Ma anche quello di partecipare a degustazioni e giochi culinari. Il team di ricercatori ha anche inventato una forchetta che amplifica i sapori.

Una versione della TTTV potrebbe essere commercializzata per circa 100'000 yen, poco più di 800 franchi.

Reuters