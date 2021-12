La nuova compagnia social di Trump è già sotto indagine

NEW YORK - Non è ancora arrivata sul mercato, anche se ha raccolto finanziamenti per oltre un miliardo di dollari, ed è già sotto l'occhio delle autorità.

Il Trump Media and Technology Group, la cui missione è anche quella di lanciare un universo social alternativo a quello troppo "liberal" delle big tech, pare sia oggetto d'indagine della Securities and Exchange Commission (SEC). Per chiarezza, si tratta dell'ente americano che vigila sulla finanza e sulla borsa.

Il motivo alla base dell’inchiesta - riporta Forbes - avrebbe come oggetto principale la trasparenza: sul tavolo, oltre al nome dei numerosi investitori (di cui non si sa praticamente nulla), anche l'eventualità di una quotazione in borsa attraverso una parte terza così come l'effettivo ruolo dello stesso Trump nel gruppo. Per praticamente tutti è lui la figura di riferimento, ma nessuno ha idea dell'entità della sua quota nell'affare.

Sia ben chiaro, non ci sono reati o accuse ma solo richieste di chiarezza. Il Gruppo, contattato da Forbes, ha preferito non commentare.