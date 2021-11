Facebook: «Non useremo più il riconoscimento facciale»

Giornalista in formazione

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

NEW YORK - Facebook non userà più il riconoscimento facciale per le foto e i video sulla sua piattaforma social, fermando un sistema attivo dal 2010.

Lo ha affermato l'azienda - in corso di cambio del nome in Meta - in una nota, sottolineando di voler valutare i benefici e le crescenti preoccupazioni sulla tecnologia. «Nelle prossime settimane chiuderemo il sistema Face Recognition su Facebook», si legge nel comunicato.

«Continuiamo a ritenere la tecnologia del riconoscimento facciale uno strumento» interessante, ma ci sono anche «crescenti preoccupazioni sull'uso» e le autorità, spiega la società di Zuckerberg, non hanno ancora offerto regole chiare.

Di fronte a questa incertezza «riteniamo che limitare l'uso del riconoscimento facciale sia la scelta appropriata».

Il gruppo californiano ha poi aggiunto che cancellerà i dati di riconoscimento facciale accumulati su più di un miliardo di utenti, secondo una dichiarazione ripresa dall'agenzia AFP.