Taiwan, un "Paese" che ha (ufficialmente) pochi amici

Quel giorno, il governo di Ouagadougou ruppe formalmente con Taiwan per poi, due giorni dopo, riallacciare i rapporti con Pechino che, come noto, non consente - in virtù della politica dell'Unica Cina - di mantenere relazioni diplomatiche sia con la Repubblica Popolare Cinese che con l'isola di Formosa. In quell'occasione, in un articolo pubblicato dall'Institute For Security Studies, Taiwan venne definito come «una vittima quasi dimenticata» della «spinta» che Pechino aveva attuato in tutto il continente africano nel corso delle due precedenti decadi. Il (quasi) epilogo di un effetto domino che si era innescato nel 1971, quando Taipei perse il proprio seggio in seno alle Nazioni Unite, poi occupato da Pechino.