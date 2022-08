Pelosi andrà a Taiwan e scatena l'ira della Cina

La Cina non starà a guardare - Voci, speculazioni, ipotesi che sono bastate a Pechino per inasprire i toni aggressivi degli ultimi giorni annunciando che le sue forze armate non staranno a guardare in caso di una visita della Pelosi sull'isola. «La Cina prenderà sicuramente contromisure decise e forti a difesa della sovranità e integrità territoriale. Gli Usa dovrebbero rispettare il principio dell'Unica Cina e mantenere la promessa del presidente Biden di non sostenere l'indipendenza di Taiwan», ha tuonato il portavoce del ministro degli Esteri Zhao Lijian, mentre il comando del teatro orientale dell'Esercito cinese, che copre le operazioni su Taiwan, ha alzato il livello della propaganda pubblicando un video di oltre 2 minuti dedicato alle manovre su larga scala lanciate al largo della costa in coincidenza con la missione della speaker americana. «Siate pronti e combattete, seppellite ogni nemico che arriva», si legge nella didascalia sotto le immagini.