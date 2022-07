Biden a Riad per un nuovo corso nel Golfo

In cambio il premier israeliano Yair Lapid ha dato il suo beneplacito per la restituzione a Riad della sovranità delle isole di Tiran e Sanafir, di fronte a Sharm el-Sheikh. Con una tappa a Betlemme, dove ha annunciato fondi per 316 milioni di dollari e l'aiuto di Israele a passare alla rete 4G per accelerare la digitalizzazione dell'economia, Biden è riuscito anche riavviare i rapporti con i palestinesi (cancellati in epoca Trump) e a rilanciare il dialogo per la soluzione dei due Stati, benché abbia riconosciuto che al momento non ci sono le condizioni per negoziati.