Di nuovo in bilico. Cosa succede se Draghi si dimette?

L'esecutivo italiano è quindi «in bilico». La crisi «a un passo». Passo che sembra una formalità, considerando che i 5 Stelle non voteranno la fiducia oggi al Senato. «Non daremo cambiali in bianco», ha annunciato ieri Giuseppe Conte, le cui parole sono l'apertura del "Fatto Quotidiano". Per completezza, ricordiamo che Draghi potrebbe incassare la fiducia sul Decreto Aiuti anche senza il voto dei pentastellati, grazie alla quota garantita dalla scissione guidata da Luigi Di Maio. Ma Draghi ha ribadito a più riprese che «senza 5 Stelle, il governo non c'è». E dello stesso avviso è la Lega, con Matteo Salvini che non intende tenere i suoi nella maggioranza dell'esecutivo senza i grillini e spinge per il voto in autunno.