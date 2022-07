Joe Biden in Medio Oriente, un viaggio non privo di trabocchetti

L'Arabia Saudita e l'11 settembre - Il riferimento è al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, ritenuto il mandante dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi - che scriveva proprio per il Washington Post. «Non saranno tollerate minacce e molestie extraterritoriali contro dissidenti e attivisti da parte di nessun governo». Sempre parlando di Arabia Saudita, nel suo editoriale Biden afferma che la sua amministrazione ha «invertito la politica degli assegni in bianco che avevamo ereditato». Il tema saudita resta spinoso: un'associazione dei famigliari delle vittime degli attentati dell'11 settembre ha chiesto a Biden di affrontare l'argomento con le autorità saudite. «Apprezziamo l'impegno del presidente per fare tutto il possibile per sostenere le famiglie dell'11 settembre, ma l'empatia non è sufficiente», ha dichiarato la presidente Terry Strada. L'inquilino della Casa Bianca sarà esortato a «fare ciò che i presidenti del passato non hanno fatto, ovvero chiedere trasparenza all'Arabia Saudita e chiedere conto del loro sostegno ad Al Qaida e ai terroristi che hanno ucciso i nostri cari».