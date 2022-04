Partygate: Boris Johnson si scusa, ma niente dimissioni

LONDRA - «Mi scuso con tutto il cuore», ma resto al mio posto per svolgere il mio dovere con «umiltà», anche per contrastare Vladimir Putin e rafforzare il sostegno del Regno Unito all'Ucraina.

Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson a proposito dello scandalo Partygate, intervenendo alla Camera dei Comuni per la prima volta dopo aver ricevuto la multa di Scotland Yard per aver violato le restrizioni anti Covid, introdotte dal suo stesso governo, in un evento del giugno 2020 in cui si festeggiava il suo compleanno alla Cabinet Room di Downing Street.

«Una barzelletta»

Dal canto suo, il leader dell'opposizione laburista britannica Keir Starmer ha respinto come «una barzelletta» le «scuse contorte» rinnovate dal premier conservatore Boris Johnson sullo scandalo Partygate delle violazioni delle norme anti Covid a Downing Street, per la prima volta di fronte al Parlamento dopo la multa ricevuta da Scotland Yard.

Starmer ha definito Johnson «un disonesto» (venendo ripreso dal presidente della Camera per il linguaggio non parlamentare), e ha respinto il tentativo di legare la vicenda alla crisi ucraina e ha ripetuto che il Paese lo ha già giudicato e che egli dovrebbe dimettersi... «se avesse un minimo di dignità».