Concesso ancora un mese per consegnare le firme del referendum pro-cannabis

ROMA - Dopo le proteste di ieri sera e questa mattina, il Governo italiano ha deciso oggi di posticipare di un mese (al 31 ottobre) la scadenza per depositare le 500mila firme per il referendum sulla legalizzazione della cannabis.

Le segnature, lo ricordiamo, erano state raccolte via web e in relativamente poco tempo ma - al momento di richiederne la validità nei municipi - si sono verificati ritardi e problemi in moltissimi comuni che rischiavano di rendere nullo lo sforzo, vista l'impossibilità di consegnarle per il termine ultimo del 30 settembre.