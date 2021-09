Questa sera l'ultimo dibattito televisivo prima del voto

BERLINO - Domenica prossima i tedeschi voteranno alle elezioni federali, che apriranno l'era post Merkel, e questa domenica potrebbe essere ancora decisiva per spostare dei voti: è atteso stasera il terzo e ultimo "Triell", il dibattito televisivo fra i tre candidati in corsa, il vicecancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, il leader della Cdu Armin Laschet e la copresidente dei Verdi Annalena Baerbock.

In giornata, in due congressi di partito dei Verdi e dei Liberali, arriveranno nuovi impulsi per la campagna elettorale, che vede da settimane in netto vantaggio il ministro delle finanze Scholz.

Stando al sondaggio Insa pubblicato dalla Bild am Sonntag, l'Spd è ancora in testa col 25% delle preferenze, l'Unione (Cdu-Csu) ha recuperato un punto e raccoglie il 21%, i Verdi sono fermi al 15%, i Liberali dell'Fdp al 12%, l'ultradestra di Alternative für Deutschland all'11% e la Linke al 6%.

Christian Lindner (Fdp) afferma al tabloid di ritenere di avere ancora una chance di superare gli ecologisti: «Se fossimo alla pari - dice - avremmo più forza nelle trattative per la futura coalizione».

Tutti gli scenari futuri restano per ora aperti, mentre si dà quasi per certo che la Germania sarà governata da una coalizione a tre.