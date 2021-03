Biden: «Non credo che Putin abbia un'anima»

NEW YORK - Non si è affatto risparmiato nei confronti del suo omologo russo, il presidente americano Joe Biden, in un'intervista ad ABC News - andata in onda questa mattina - ha definito Vladimir Putin un killer e ha ammesso: «Non credo che abbia un'anima».

Per contestualizzare, si stava parlando del rapporto dell'intelligence americana di questo martedì che ha evidenziato un importante sforzo - via disinformazione web - da parte della Russia per far vincere Trump in diversi stati-chiave. «Pagherà per quello che ha fatto, presto lo vedrete», ha confermato Biden.

E sulla smentita del Cremlino, il presidente americano ha aggiunto: «Oh, uno può camminare e masticare una cicca contemporaneamente», ha aggiunto, «ci sono cose però che è importante che si facciano assieme, con la Russia, per esempio dobbiamo raggiungere un'intesa sull'accordo Start per le armi nucleari. Lo conosco abbastanza bene, penso che ci riusciremo».