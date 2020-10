Nei sondaggi Biden è ancora (parecchio) avanti rispetto a Trump

WASHINGTON D.C. - Secondo i dati dell'ultimo sondaggio elettorale svolto da Abc News e dal Washington Post, il candidato democratico alla presidenza Joe Biden mantiene ancora un largo margine di preferenze rispetto a Donald Trump.

I numeri parlano di un vantaggio a due cifre: 54% a 42%, ovvero un +12% che si mantiene anche fra i partecipanti al sondaggio già registrati per votare, ovvero 53% a 41%.

Trattandosi di una percentuale relativa alla popolazione, e non agli Stati, non è però specchio di reale possibilità di vittoria. Anche perché il vantaggio di Biden è molto più risicato nei singoli Stati.

I repubblicani sono preoccupati di una possibile sconfitta, lo conferma il senatore texano (ed ex-candidato presidenziale) Ted Cruz: «Un elettorato demoralizzato potrebbe causare un “cappottone”», ha spiegato ai microfoni della NBC, «non ricordo un'elezione in cui il divario fra i candidati fosse così grande... Ma la politica, in questi giorni, è estremamente instabile: penso che Trump possa vincere, ma anche il contrario, un bagno di sangue in stile Watergate».

Un push finale, malgrado la malattia - Come confermato di recente dallo stesso Trump, "liberato" dai suoi medici che hanno monitorato la sua carica virale, terrà diversi meeting elettorali nei prossimi giorni. Le prossime tre mete sono città-cardine come Florida, Pennsylvania e Iowa. «Iniziamo a fare sul serio ora con i meeting elettorali», ha confermato il presidente dal terrazzo della Casa Bianca.

Una reazione al virus, quella di Trump, che molti sospettano influenzerà il voto. In quale modo, però, per ora non è ancora lecito saperlo. Nel frattempo, in un'intervista a Fox, riferendosi al Covid-19 ha dichiarato: «Sembra che ne sia immunizzato. Mi sento bene. I medici della Casa Bianca hanno detto che non posso più trasmetterlo».