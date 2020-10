Trump è sicuro: con scienza e medicina Usa «il virus cinese» sarà debellato

WASHINGTON - «Con la potenza della scienza e della medicina americana, sradicheremo il virus cinese una volta per tutte». Lo afferma Donald Trump intervenendo all'evento Law & Order, in base agli estratti diffusi dalla Casa Bianca.

«Mi sento bene» ha dichiarato il presidente, parlando (prima con la mascherina, poi senza) dal balcone della Casa Bianca. Il primo appuntamento pubblico di Trump dopo la positività al coronavirus ha richiamato un migliaio di persone. Molte, riferiscono i media americane, quelle senza mascherina.

«We love you», hanno intonato in coro i sostenitori. Trump, in risposta, ha assicurato che «stiamo facendo bene» nei sondaggi (che in realtà danno il suo rivale Joe Biden in vantaggio di vari punti). «Voglio ringraziarvi per essere qui e sono orgoglioso di questo Paese», ha detto il presidente Usa alla folla.

La campagna elettorale del presidente ha poi annunciato che Trump terrà un comizio in Pennsylvania il 13 ottobre, mentre il giorno seguente sarà in Iowa.

keystone-sda.ch / STF (Alex Brandon)