Boom di ricavi per Facebook alla fine del 2020

NEW YORK - Facebook oltre le attese. Il social di Mark Zuckerberg chiude gli ultimi tre mesi del 2020 con ricavi in aumento a 21,08 miliardi di dollari (18,72 miliardi di franchi) e un utile balzato del 52% a 11,22 miliardi di dollari. A spingere i conti è stato lo shopping on line durante il Natale l'aumento dell'uso della piattaforma con la pandemia che si è tradotto in un salto in avanti della pubblicità.

I risultati record rischiano di attirare l'attenzione dei critici ancora di più su Facebook perché potrebbe essere la prova del suo eccessivo potere di mercato. Il social è infatti nel mirino delle autorità europee e di quelle degli Stati Uniti, dove la Federal Trade Commission e 46 Stati hanno avviato un'azione antitrust contro la società accusata di soffocare la concorrenza. Ma le grane per Facebook potrebbero arrivare anche da una Washington tutta democratica e dalla volontà di molti legislatori di mettere un freno ai social.

La decisione di Facebook di sospendere l'ex presidente degli Usa Donald Trump dopo l'assalto al Congresso ha infatti aperto un acceso dibattito sulla forza eccessiva dei social e sulla loro capacità di censura. Molti critici sostengono infatti che lo stop dell'ex presidente - fermato anche da Twitter, Google e Amazon - sia stato un attacco alla libertà di espressione compiuto da un gruppo ristretto di miliardari liberal della Silicon Valley. La decisione di sospendere Trump è stata inviata alla cosiddetta Corte suprema di Facebook che la valuterà e determinerà se Trump può tornare o meno.

Facebook non suggerirà più gruppi politici - Intanto Zuckerberg ha annunciato che la piattaforma non raccomanderà più agli utenti gruppi a tema politico. «Intendiamo mantenere i gruppi civici e politici al di fuori dei suggerimenti per lungo tempo ed espandere questa politica a livello globale», ha detto in una teleconferenza, aggiungendo che Facebook ridurrà anche i contenuti politici nei principali news feed degli utenti per contribuire ad «abbassare la temperatura e scoraggiare una conversazione divisiva».