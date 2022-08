I topi proliferano a New York

NEW YORK - I topi a New York aumentano e le richieste di sospendere il programma varato durante la pandemia per pranzare o cenare fuori esplodono. Le strutture allestite per i tavolini all'aperto - secondo alcuni cittadini - offrono ai topi riparo e quindi la possibilità di prosperare e crescere fra la furia dei residenti. Quest'anno si è già registrato un record di avvistamenti di ratti nella città: sono stati 16.000, quanto l'interno 2020 o l'intero 2019 e la cifra più alta in almeno un decennio.