Più di cento incendi bruciano il Portogallo

LISBONA - Migliaia di vigili del fuoco, militari con mezzi e aerei sono al lavoro in Portogallo per cercare di contenere otto violenti incendi che hanno colpito il centro e il nord del paese, mentre le temperature superano in qualche caso i 40 gradi e il vento alimenta le fiamme. Il governo portoghese ha dichiarato lo stato di emergenza a partire da lunedì e fino a venerdì. Lo riferisce l'agenzia Efe.