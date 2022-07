Non solo pistole: l'uomo che ha sparato a Shinzo Abe aveva cercato di realizzare una bomba

La polizia e le disposizioni di sicurezza - Gli agenti di polizia in servizio nel luogo del comizio elettorale della città di Nara non hanno riconosciuto l'uomo sospetto tra la folla fino a quando non hanno sentito il primo sparo. Lo riferisce il network pubblico Nhk, in una ricostruzione postata nella notte a conferma delle lacune sulla sicurezza. Yamagami si sarebbe avvicinato all'ex premier camminando in diagonale da dietro e sparando a pochi metri di distanza.