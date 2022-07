Incendi a Roma, i resoconti di una giornata di fuoco

Altri roghi - I soccorsi sono intervenuti più o meno su una decina di fronti, in provincia. Sulla Roma Fiumicino alcune sterpaglie hanno preso fuoco ai lati della carreggiata. Soccorsi anche dalle parti di Sant’Angelo Romano, vicino a Tivoli. Colpite anche via Siculiana, via Ardeatina in zona Tor Marancia - dove è intervenuto un elicottero - via Santa Maria Galeana, via Acqua Fredda e a Monte Spaccato. Stessa situazione a Roma sud sulla Pontina e ad Ariccia, nei pressi di un agriturismo. Pure il comune di Colonna e sulla Ardeatina, dalle parti di una clinica.