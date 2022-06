Paul Haggis, presentata oggi la domanda di scarcerazione

La vicenda è iniziata la mattina del 15 giugno quando la 28enne è stata trovata in stato confusionale nell'aeroporto di Papola Casale. Stando al pubblico ministero, per tre giorni avrebbe subito delle violenze sessuali da parte del regista canadese. Il primo, all'arrivo in hotel, in cui la donna «avrebbe rifiutato le avance dell’indagato rappresentandogli di non volere consumare rapporti sessuali, anche per via della mestruazione in corso. Il secondo episodio si sarebbe consumato nel pomeriggio del 12 giugno. Il terzo sarebbe accaduto nella notte del 14 giugno, quando mentre dormiva la donna veniva risvegliata da forti dolori». In seguito alla denuncia della donna, l'uomo era stato messo ai domiciliari.