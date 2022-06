Sequestrati 41 kg di hashish a Genova dal valore di 300 mila euro

GENOVA - I finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Genova sono riusciti a impedire il tentativo d'introduzione in Italia di un ingente quantitativo di hashish, trasportato in macchina da un cittadino marocchino residente in Francia. L'auto, proveniente da Tangeri via Barcellona, è stata individuata attraverso una mirata attività di analisi rischi ed intelligence effettuata a monte sulle tratte di collegamento tra il porto del capoluogo genovese e i Paesi del nord-Africa, rotte storicamente sensibili in materia di traffico di sostanze stupefacenti.