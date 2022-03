Trovata morta dopo anni nella sua casa di Trieste

TRIESTE - Mummificata. Una donna anziana è stata ritrovata morta, si presuppone, dopo anni nel suo appartamento. E per puro caso. Due funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) si sono presentati alla sua porta per un controllo amministrativo e, non avendo risposta, hanno allertato i soccorsi.

Di lei si sa che quest'anno avrebbe compiuto 89 anni. Nata nel 1933, risiedeva in un appartamento insieme al suo gatto in via Battisti 23 a Trieste. Come riporta RaiNews, non aveva legami sociali, se non con una sorella con cui comunque non parlava da anni. Il suo corpo è stato trovato il 29 marzo, mummificato. Questo vuol dire che i liquidi organici sono evaporati, senza che il cadavere andasse in putrefazione. Anche il micio è stato rinvenuto, ma scheletro.

Secondo i sanitari, il corpo si trova lì da tempo. Ma è difficile, se non impossibile, stabilire da quanto e se terze persone abbiano partecipato al suo decesso. Ciò che si sa è che sul tavolo è stato trovato del cibo scaduto dal 2018.

Recentemente aveva avuto risonanza internazionale il ritrovamento di un corpo di una donna di 70 anni, senza vita da due, in una casa di Como.