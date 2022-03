Fuggita dalle bombe: Mariana ha avuto la sua bambina

MARIUPOL - Mariana Vishegirskaya, una delle donne incinte immortalate mentre abbandonava l'ospedale pediatrico di Mariupol bombardato dai russi, ha partorito.

La giovane fashion blogger è stata immortalata con accanto la figlioletta Veronika nel letto dell'ospedale che l'ha accolta, dopo essere stata portata in salvo. In un'altra immagine, scattata dal fotografo dell'Associated Press Evgeniy Maloletka - lo stesso che l'aveva ritratta mentre scendeva a fatica le scale del nosocomio danneggiato - si vede il bimbo tenuto in braccio dal marito Yuri. Il parto risale alla tarda serata di giovedì, secondo la giornalista indipendente Olga Tokariuk.

Vishegirskaya è stata accusata dalla propaganda russa di essere una mistificatrice, con tanto di attacco da parte dal rappresentante russo all'Onu Vasily Nebenzya nel corso del Consiglio di sicurezza che ha avuto luogo venerdì. Mosca sostiene che la giovane è stata assunta per mettere in scena il tutto, nell'ambito di una «campagna vile e sporca per denigrare l'esercito russo».

keystone-sda.ch / STR (Evgeniy Maloletka)