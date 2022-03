Atterraggio d'emergenza per il jet che trasportava Donald Trump

NEW ORLEANS - Un aereo privato con a bordo l'ex-presidente americano Donald Trump ha effettuato un atterraggio d'emergenza a New Orleans, dopo un'avaria a uno dei motori.

Ne dà notizia l'agenzia stampa americana AP che cita il portale Politico. Stando a quest'ultimo pare che il velivolo si sia trovato in difficoltà mentre attraversava il Golfo del Messico. L'incidente, che non ha causato feriti, si è verificato nella tarda serata di sabato.

Trump, che si trovava in Louisiana per motivi di raccolta fondi per la sua campagna elettorale, aveva incontrato alcuni membri di spicco del Comitato Nazionale Repubblicano (RNC) al Four Seasons Hotel di New Orleans. Il jet privato su cui viaggiava era di proprietà di una di queste persone.

L'aereo era partito da New Orleans alla volta di Palm Beach (Florida) dove Trump risiede, nella sua tenuta di Mar-a-Lago.