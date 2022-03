Bimbo attraversa da solo l'Ucraina con un numero di telefono sulla mano

BRATISLAVA - Un numero di telefono scritto sulla mano e un treno che lo porta lontano dalla sua mamma. Un bambino ucraino di 11 anni è arrivato in Slovacchia dopo aver compiuto un viaggio di 1'200 chilometri.

Aveva uno zainetto rosso in spalla, berretto, giacca e sciarpa blu, il suo passaporto, un sacchetto di plastica e un pezzo di carta con qualche informazione. Si chiama Hassan e ha affrontato da solo un lungo viaggio in treno attraverso l'Ucraina. Partito da Zaporizhzhia, città nel sud-est del Paese la cui centrale nucleare è quasi stata colpita da un missile venerdì, lasciando il mondo con il fiato sospeso, ha lasciato la madre a casa. La donna, Yulia Pisetskaya, ha dichiarato in lacrime in un video pubblicato dalla polizia slovacca di essere vedova e di non poter abbandonare la propria madre, che non ha indipendenza motoria.

Arrivato lunedì al confine, sulla mano sinistra aveva segnato il numero di alcuni parenti da contattare una volta al sicuro. Alcuni funzionari doganali insieme a dei volontari lo hanno preso in custodia e gli hanno dato da bere e da mangiare. Inoltre, hanno chiamato le persone che aspettano Hassan a Bratislava, così da riunire il piccolo con la famiglia. Il ministro degli Interni, che ha ricevuto personalmente il bambino ha condiviso su Facebook alcuni scatti, affermando che l'undicenne «ha conquistato il cuore di tutto con il suo sorriso, il suo coraggio e la sua determinazione. È un vero eroe».

Ministry of Interior of the Slovak Republic