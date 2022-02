Un inferno di fuoco inghiotte un condominio, tre feriti gravi

ESSEN - Un condominio con 50 appartamenti è stato inghiottito dalle fiamme questa notte a Essen, nell'ovest della Germania, con i pompieri che sono tuttora al lavoro per tentare di spegnere le fiamme, in un inferno di fuoco alimentato dai venti tempestosi di Antonia.

Il bilancio attuale parla di almeno 100 persone che sono state evacuate e di tre feriti gravi che sono stati trasportati in ospedale. In loco ci sarebbero tuttora all'incirca 130 pompieri.

Secondo un portavoce dei pompieri locali, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al Bild, le squadre in azione non avevano mai sperimentato un incendio di proporzioni simili. A causa di Antonia, infatti, l'edificio è bruciato completamente in pochissimo tempo, lasciando solo una struttura scheletrica incenerita. Per il portavoce, il numero così basso di feriti è «miracoloso».

Per il momento, comunque, non è ancora pronosticabile uno spegnimento totale dell'incendio, con numerosi focolari ancora presenti in diversi appartamenti.

L'allarme è stato lanciato attorno alle due del mattino, ha raccontato un testimone all'agenzia DPA. «Erano circa le due e stavo andando a letto quando ho sentito il grido "Fuoco! Fuoco!"», ha raccontato il 35enne, che si è allora vestito in fretta e furia correndo fuori e cercando di chiamare i pompieri: «Le fiamme stavano però già salendo da tutti i lati dell'edificio, era un inferno, era chiaro che il vento stesse sollevando le fiamme».

La preoccupazione delle prime squadre d'emergenza era tale che gli ospedali sono stati messi in allerta per un possibile «incidente di massa». Intanto, a causa del fumo, i pompieri di Essen hanno intimato ai residenti di chiudere porte e finestre.

keystone-sda.ch (Roland Weihrauch)