Rinvenuti i corpi senza vita di cinque persone all'interno di una casa

KöNIGS WUSTERHAUSEN - I corpi senza vita di cinque persone sono stati rinvenuti dalla polizia in un edificio residenziale di Königs Wusterhausen, a sud di Berlino.

Il procuratore capo di Cottbus, Gernot Bantleon, ha dichiarato all'agenzia stampa Dpa e alla Bild che i cadaveri presentano ferite riconducibili a un coltello e a un'arma da fuoco. Le vittime sono due adulti di 40 anni e tre bambini di 10, 8 e 4 anni.

Non vedendo nessuno dei residenti i vicini si sono insospettiti e hanno lanciato l'allarme poco prima di mezzogiorno, ha spiegato un portavoce della polizia. «Supponiamo che si tratti di un omicidio». Le indagini sono in corso, così come i rilievi degli agenti della Scientifica. La strada di accesso all'abitazione è stata bloccata, ha aggiunto il portavoce.

Il procuratore non ha voluto avanzare nessuna ipotesi sulla dinamica del tragico episodio né sul possibile movente. Non è stata confermata l'indiscrezione che i cinque fossero un nucleo famigliare impegnato in una quarantena.

keystone-sda.ch (Patrick Pleul)