Israele ha iniziato a vaccinare i bambini fra i 5 e gli 11 anni

TEL AVIV - Israele ha iniziato ieri pomeriggio a vaccinare i bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni in un'anticipazione della campagna vaccinale per l'infanzia che parte ufficialmente questa mattina.

Il farmaco somministrato, scrive il Times of Israel, è quello di Pfizer-BioNTech con una dosatura appositamente studiata per i più piccoli. Al momento hanno prenotato la loro inoculazione circa 24'000 bambini, il 2,5% del totale.

«È vero che la malattia ha sintomi lievi nei bambini ma ci sono casi in cui il long Covid può protrarsi per mesi, con sintomi a lungo termine come insonnia e dolori muscolari», commenta Salman Zarka il responsabile dello sforzo vaccinale israeliano, «inoltre è una garanzia per una vita in libertà di tutta la famiglia».

keystone-sda.ch / STF (Oded Balilty)