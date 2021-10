Tragico incendio a Reisbach, quattro morti tra cui una giovane incinta e il suo bambino

REISBACH - Un incendio scoppiato in un condominio di Reisbach, in Bassa Baviera, ha provocato la morte di quattro persone, tra cui una giovane donna che era incinta di sette mesi e il suo bambino.

Come riporta l'agenzia AFP, le fiamme si sono sviluppate nella notte tra venerdì e sabato all'interno di una casa plurifamiliare, per motivi che andranno chiariti dagli inquirenti. Un'avanzata infernale e silenziosa che non ha purtroppo dato scampo a quattro persone: una 75enne, una 55enne e una 20enne incinta. All'arrivo dei soccorsi, i sanitari hanno tentato di mettere alla luce il piccolo con un parto cesareo d'emergenza, ma purtroppo non è sopravvissuto.

La polizia ha dichiarato di aver aperto un'indagine sull'incendio, per capirne le cause. Le tre donne, inoltre, non avevano alcuna relazione familiare tra di loro, e hanno perso la vita nei loro rispettivi appartamenti.

L'incendio ha poi causato altri 17 feriti, tra cui due pompieri. Quattro dei feriti sono stati ricoverati in ospedale, le loro ferite però non ne mettono in pericolo la vita. Ai sopravvissuti è stata offerta l'assistenza del care team.

Per spegnere il rogo e assistere i residenti, i servizi di soccorso e la polizia sono stati dispiegati con un grande contingente, di più di 250 soccorritori. L'incendio è stato infine spento nel corso della giornata di sabato.

La polizia, che non ha al momento escluso alcuna pista, indagherà ora sulle cause dell'incendio.

