Un rivestimento di fogli d'alluminio per difendere dal fuoco l'albero più grande al mondo

LOS ANGELES - La base del Generale Sherman, il più grande albero del mondo, è stata ricoperta da fogli d'alluminio che dovrebbero fungere da barriera contro le fiamme che stanno avanzando in California.

I pompieri hanno escogitato questo espediente, in uso da tempo per proteggere oggetti ed edifici dal calore intenso degli incendi, come quelli che stanno bruciando il parco nazionale di Sequoia e che hanno già bruciato migliaia di questi alberi giganteschi. Il timore è alto per la Foresta Gigante, un insieme di 2000 sequoie secolari, compresa quella ribattezzata Generale Sherman che, con i suoi 84 metri d'altezza e un volume di 1487 metri cubi, è l'albero più grande del pianeta.

«Speriamo che la Foresta Gigante ne esca illesa» ha dichiarato una portavoce del parco, facendo affidamento sul fatto che gli incendi che sono divampati in passato nell'area hanno sempre risparmiato questo patrimonio naturale. Il fuoco ha costretto le autorità a chiudere il parco nazionale e ad allontanare parte dei residenti della città di Three Rivers.

