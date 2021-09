BERLINO - Un* transgender di 40 anni si è dato fuoco oggi attorno alle 13 in Alexanderplatz, riportando ferite gravi, lo scrive il Welt.

In suo soccorso sono rapidamente accorsi i dipendenti di un centro commerciale situato nelle vicinanze, armati di estintore. L'ustionat* è poi stato preso in consegna dai soccorsi e non sarebbe in pericolo di vita.

Le motivazioni all'origine del folle gesto non sono al momento note.