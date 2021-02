Rapiti centinaia di studenti e insegnanti

ABUJA - Un numero ancora imprecisato di studenti e insegnanti, ma che potrebbe aggirarsi nell'ordine delle centinaia, è stato rapito da uomini armati che hanno assaltato il campus del Government Science College di Kagara, nello stato centrale del Niger, in Nigeria.

Gli aggressori, che indossavano divise militari e avevano il volto coperto, hanno invaso i dormitori nelle prime ore di mercoledì e hanno prelevato i ragazzi e il corpo docenti, riferiscono i media locali. Colpi d'arma da fuoco sono stati sparati contro chi ha cercato di fuggire e almeno un giovane sarebbe stato ucciso. Altri, invece, sarebbero riusciti a mettersi in salvo.

È in corso un conteggio per stabilire l'esatto numero dei sequestrati, che sono stati condotti in una vicina foresta. L'ateneo è frequentato da circa 1000 persone. Finora nessun gruppo ha rivendicato l'attacco.

Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari, condannando l'episodio, ha ordinato una missione di salvataggio. «Il presidente ha dato direttive alle forze armate e alla polizia per assicurare un immediato e sicuro ritorno di tutti gli ostaggi», ha riferito il suo portavoce. Non è stato fornito il numero delle persone in mano ai sequestratori.