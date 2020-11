42enne accoltellato e ucciso in strada a Monza

MONZA - Un 42enne è stato ucciso a coltellate per strada a Monza. Ne danno notizia i servizi sanitari e d'urgenza.

L'uomo è stato aggredito con diverse coltellate intorno alle 12:45 in Via Fiume, non lontano dalla propria abitazione nel quartiere San Rocco. I fendenti alla gola e al torace gli sono stati fatali. L'allarme è stato dato da alcuni passanti. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Come riporta Monza Today, la vittima era un cittadino italiano con diversi precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti. Al momento, sarebbe stato in libertà vigilata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Cruciali per identificare l'assassino saranno le testimonianze di residenti e passanti, nonché le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Al momento non ci sono notizie sul possibile movente dell'omicidio.