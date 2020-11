Il sospetto assassino di Madeleine lascia il tribunale con due costole rotte

BRAUNSCHWEIG - Ha dovuto lasciare l'aula del tribunale per essere portato in ospedale dove è stato medicato per due costole rotte, dopodiché è ritornato davanti al giudice.

È successo questo lunedì a Christian Brückner, il sospetto responsabile della morte della piccola Madeleine McCann, attualmente sotto processo a Braunschweig in Bassa Sassonia.

Stando all'avvocato del 43enne i responsabili delle lesioni sarebbero le guardie carcerarie che lo hanno in custodia e per questo ha presentato un esposto formale. Secondo le autorità – riporta il Sun – il tutto avrebbe avuto origine da una caduta.

Attualmente le circostanze sarebbero comunque oggetto d'indagine. Brückner che sta scontando 21 mesi per traffico di droga e 7 anni per lo stupro di una 72enne (ancora da giudicare in appello) sarà libero con la condizionale a partire da gennaio.

Stando ai procuratori, infatti, non vi sarebbero ancora prove sufficienti per incriminarlo.