Un milione di morti da Covid: cronistoria di una pandemia

WUHAN - Dalla Cina fino in Europa, poi negli Stati Uniti, America Latina e tutta l'Asia. Proprio in queste ore, stando ai dati della John Hopkins University, il coronavirus sta superando quota 1 milione di vittime a livello globale. Tutto iniziò così.

Wuhan, dicembre 2019

Una signora con una forte febbre e tosse persistente si reca all'ospedale nella città cinese di Wuhan, si è ammalata mentre lavorava nel mercato cittadino dove vengono veduti anche animali vivi. La mandano a casa, ritorna qualche giorno dopo. Un dottore si accorge che ha davvero qualcosa di strano. La notizia di «una nuova polmonite virale» arriva in Occidente, ma nessuno può immaginare che sarà l'inizio di una pandemia globale.

Codogno, febbraio 2020

Sbarca in Europa, alcuni dicono con aiuto “straniero”, proprio in Italia e per la precisione nel Lodigiano. Il primo caso è quello di un 38enne, e da lì è una cascata: si inizia a utilizzare regolarmente i termini “zona rossa”, “quarantena” e “lockdown”. Dal Norditalia il virus arriverà rapidamente in Europa. Si chiudono le frontiere, aerei a terra, il Vecchio Continente è in mano al virus.

New York, marzo 2020

Vista la situazione in Europa, gli Stati Uniti chiudono i contatti aerei con l'Europa. Ma il Covid-19 è già arrivato a gennaio. Vuoi per la particolare struttura sociale delle città e del territorio americano vuoi per il forte spirito libertario (sostenuto anche da Donald Trump) gli States sono la nazione che paga il più grande tributo in morti (205mila) assieme a Brasile (142mila) e India (95mila).

La seconda ondata, settembre 2020

Dopo un'estate all'insegna dell'apertura in diversi paesi d'Europa si verifica un aumento improvviso, e importante, di casi. Interessati soprattutto Francia, Regno Unito e Spagna. E la stagione fredda è ormai alle porte.