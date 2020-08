La furia dei venti in Veneto: sollevato e polverizzato un tetto

MONTECCHIA DI CROSARA - Il maltempo dello scorso fine settimana ha mostrato i muscoli a Montecchia di Crosara, un piccolo comune della provincia di Verona le cui immagini stanno facendo da diverse ore il giro del web e dei principali siti d'informazione italiani.

La forza delle raffiche di vento ha danneggiato numerose abitazioni, devastando il palazzetto dello sport cittadino. L'edificio è stato letteralmente scoperchiato. Come si vede in un filmato diffuso dalla Polizia locale, il tetto viene sollevato in aria dall'impeto degli elementi per poi essere "polverizzato".

L'ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Verona è la terza dell'ultima settimana. Ieri sul posto è giunto per un sopralluogo anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha parlando di «evento catastrofico».

Il bilancio è di almeno 150 abitazioni danneggiate, alle quali si sommano decine di capannoni industriali e di altre infrastrutture pubbliche. All'orizzonte si delinea ora uno «stato di crisi importante». E infatti domani è atteso sul posto anche il capo del dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli.