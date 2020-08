Due dispersi nell'Adige a Verona

VERONA - Due giovani sono dispersi nelle acque del fiume Adige, ingrossato in seguito alla piena causata dal maltempo delle scorse ore.

Il Corriere della Sera riferisce che si tratta di un ragazzo che, parlando con accento dell'Est Europa, aveva manifestato la sua intenzione di togliersi la vita gettandosi dal Ponte Pietra di Verona e di un altro giovane che è finito in acqua mentre faceva un pic-nic con amici sulle rive del fiume, sempre nel capoluogo di provincia.

Un pompiere, che aveva cercato di salvare l'aspirante suicida, è finito in acqua insieme a lui ed è stato trascinato via dalla corrente. L'uomo è stato miracolosamente tratto in salvo: la corrente era così forte che i soccorritori lo hanno recuperato 16 chilometri più a valle, oltre due sbarramenti sul fiume ritenuti pericolosi. È in stato d'ipotermia ma la sua vita non sarebbe in pericolo.