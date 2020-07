Agguato a casa della giudice: ritrovato senza vita il killer

NORTH BRUNSWICK - Si è presentato ieri alla porta di casa della giudice distrettuale Esther Salas indossando un'uniforme da autista della FedEx e ha aperto il fuoco, uccidendo il figlio 20enne della donna e ferendo gravemente il marito. Si è quindi dato alla fuga e si è tolto la vita, rivolgendo l'arma contro sé stesso.

È questa la prima ricostruzione dei fatti formulata dalle autorità dopo aver ritrovato il corpo dell'uomo nei pressi di Liberty, a poco più di 200 chilometri dal luogo del delitto. L'Fbi lo ha già identificato. Si tratta di Roy Den Hollander, un avvocato noto nell'ambiente per le sue posizioni anti-femministe.

Quale sia stato il reale movente del gesto di Hollander non è ancora stato chiarito. Le autorità al momento non sanno infatti se l'autore dell'agguato intendesse colpire la giudice Salas, che si trovava in casa, o il marito, noto avvocato difensore.

Nell'auto di Hollander, riferisce il New York Times, è stato trovato anche il nome e una foto della "Chief Judge" di New York Janet DiFiore. Le autorità però non hanno specificato se anche lei fosse o meno un bersaglio.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è quella che Hollander, malato terminale di cancro, avesse deciso di eliminare alcuni suoi avversari prima di morire.