Pioggia e inondazioni, migliaia di persone evacuate dalla Contea di Midland

MIDLAND - Migliaia di persone stanno evacuando la Contea di Midland, in Michigan, dopo che due dighe hanno subito forti danni strutturali in seguito alla pressione dell'acqua, resa inarrestabile dalle forti piogge.

Il Governatore del Michigan, Gretchen Whitmer, ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza per la contea dopo aver appreso la notizia del cedimento delle due dighe nella zona. Tutta la regione è ora suscettibile ad inondazioni improvvise.

Sia la diga di Edenville che quella di Sanford hanno subito una breccia martedì sera, ha detto il Governatore in un comunicato stampa, esortando i residenti ad evacuare immediatamente le aree colpite nella contea di Midland. Finora non sono stati segnalati morti o feriti.

«Se avete un membro della famiglia o una persona cara che vive in un'altra parte dello Stato, andateci subito», ha dichiarato Whitmer, «Se non ce l'avete, andate in uno dei rifugi che hanno aperto in tutta la contea».

Si consiglia inoltre ai residenti che stanno evacuando di rispettare tutti i segnali di chiusura delle strade e di stare lontani da acque stagnanti, aree allagate e detriti galleggianti. I residenti non devono tentare di guidare o camminare attraverso pozze d'acqua all'apparenza tranquille e devono prendere precauzioni extra dove degli oggetti elettrici potrebbero essere sommersi.

I residenti sono invitati a «cercare un terreno più alto», il più a est e a ovest possibile del fiume Tittabawassee, secondo il sito web della Città di Midland.

«Nelle prossime 12-15 ore, il centro di Midland potrebbe trovarsi sotto circa tre metri d'acqua», ha detto inoltre Whitmer in una conferenza stampa, riportata dalla CNN. «Ci aspettiamo un livello d'acqua alto e storico».

Mark Bone, Presidente del Consiglio dei Commissari della Contea di Midland, ha dichiarato di ritenere che circa 3'500 case e 10'000 persone siano state finora colpite dagli avvisi di evacuazione, e ha anche sottolineato le difficoltà aggiuntive a causa dell'emergenza coronavirus in corso.

«Quindi, per favore, per quanto possibile, continuate a indossare una mascherina quando andate in un rifugio o a stare con amici o parenti», ha concluso il Governatore.

keystone-sda.ch (Jake May)