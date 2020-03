Pandemia, le ultimissime: dalla Cina 1 miliardo di mascherine per la Francia

MONDO - Tutte le notizie a tema coronavirus, man mano che arrivano

Dalla Cina un miliardo di mascherine per la Francia - In piena epidemia di Coronavirus, fra le polemiche per la penuria di materiale sanitario, la Francia ha ordinato un totale di un miliardo di mascherine alla Cina.

Per il trasporto del materiale - destinato innanzitutto al personale degli ospedali che protesta ogni giorno per la carenza di protezioni per medici e infermieri - sarà necessario un ponte aereo, con un totale di 56 voli su circa 14 settimane.

Più guariti che malati in Corea del Sud - Oltre 4'800 pazienti guariti dal coronavirus sono usciti dall'isolamento in Corea del Sud mentre altri 4500 rimangono in quarantena sottoposti alle terapie. Lo annuncia il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, riporta la Cnn online. È la prima volta che il numero dei guariti supera quello dei malati dal 20 gennaio, quando vennero confermati i primi casi di coronavirus nel Paese asiatico.

Nuova manovra economica per il Giappone - Il governo giapponese si prepara a varare una manovra economica di supporto 'mai vista prima' per arginare l'impatto della diffusione del coronavirus, che include la distribuzione di denaro per sostenere la spesa per consumi.

Lo ha detto il premier giapponese Shinzo Abe in una conferenza stampa trasmessa in diretta televisiva sul canale pubblico Nhk, spiegando che l'entità «del più audace piano di stimolo mai adottato» sarà superiore a quello approvato durante la crisi finanziaria del 2008 dopo il collasso della Lehman Brothers.



Ad oggi in Giappone sono stati segnalati 1499 casi di infezioni di coronavirus e 49 morti. Nella capitale il numero dei contagi è salito improvvisamente negli ultimi 4 giorni, registrando anche oggi 60 nuovi casi, il maggiore dall'inizio della pandemia.

Attraccata la nave ospedale - La nave ospedale Mercy ha attraccato questa mattina al porto di Los Angeles con l'obiettivo di rafforzare la risposta della California alla diffusione del contagio da coronavirus anche in vista della richiesta di posti letto da parte di New York. Ne dà notizia il Guardian online. La nave, specificamente riconvertita per essere utilizzata in caso di calamità, dispone di 1000 posti letto, un laboratorio medico, una farmacia, 12 sale operatorie e un ponte per l'atterraggio di elicotteri militari.

In Spagna più di 5'000 morti - In Spagna i morti per il coronavirus sono diventati 5'127 a fronte di 9'357 guarigioni e un totale di 65'441 contagi, secondo le cifre aggiornate del sito del quotidiano El Pais.

Primi treni a Wuhan - I primi treni passeggeri sono arrivati oggi a Wuhan, la città cinese primo epicentro del coronavirus, dopo un blocco di oltre due mesi. Per ora i viaggiatori sono autorizzati ad arrivare, ma non a lasciare la città di 11 milioni di abitanti, che dal gennaio scorso era stata isolata dal mondo.