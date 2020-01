«Gli americani lascino subito il Paese»

BAGHDAD - L’improvvisa uccisione del capo militare iraniano Qassem Soleimani - ordinata dal presidente americano Donald Trump a poche ore dall’attacco subito all’ambasciata a stelle e strisce di Baghdad - ha portato i rapporti (mai stati idilliaci) tra Washington e la Repubblica Islamica dell'Iran ad un’escalation di tensione storica. La risposta di Teheran è stata secca: ci saranno ritorsioni.

L’ayatollah Ali Khamenei non ha usato mezze parole, annunciando «una dura vendetta» contro quello che il ministro degli affari esteri Zarif ha definito «un atto di terrorismo internazionale». Quanto accaduto è a tutti gli effetti un momento «spartiacque» secondo gli analisti. Per l’Eurasia Group - citato dalla CNBC - la risposta di Teheran «si arresterà poco prima di quella che consideriamo come una vera guerra».

Linea dura anche dal vice capo dei Pasdaran, Mohammad Reza Naghdi, che pone le truppe USA davanti a un bivio: «Devono cominciare a ritirare le loro forze dalla regione islamica da oggi, o cominciare a comprare bare per i loro soldati». I venti di guerra quindi soffiano, ma le possibilità di un conflitto - sempre secondo gli analisti - si situano «attorno al 40%».

«Lasciate il Paese» - Per Mohammad Marandi - analista di Teheran - il raid ordinato da Trump costituisce una dichiarazione di guerra contro l’Iran e l’Iraq. «Gli occidentali farebbero bene a lasciare immediatamente Paesi come gli Emirati Arabi Uniti e l’Iraq», si legge sul Times Of Israel. Lo stesso ha ribadito anche l'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, sollecitando i cittadini americani a lasciare subito il Paese. «Partano per via aerea dove possibile, altrimenti raggiungano altri paesi via terra», si legge in una nota.

Quello che è certo è che l’attacco «rafforzerà la resistenza nella regione» contro gli Stati Uniti, ha dichiarato Zarif, sottolineando la «brutalità e la stupidità delle forze terroriste americane» e promettendo che il ministero degli affari esteri farà ricorso a tutte le proprie risorse politiche e legali per far sì che Washington paghi per «un chiaro atto criminale».

Evacuano anche le compagnie petrolifere - Le compagnie petrolifere straniere presenti nella regione irachena di Bassora, vicino al confine con l'Iran, hanno ordinato l'evacuazione di decine di loro dipendenti. Ne danno notizia media libanesi citando la televisione di Stato irachena.

L'evacuazione del personale straniero, secondo alcuni media che rilanciano la notizia, non dovrebbe compromettere l'operatività degli impianti.