Si tuffa per recuperare la palla, annega nel lago a 16 anni

SALE MARASINO - Giocava in spiaggia in compagnia di amici e parenti. D’un tratto, il pallone con cui stava giocando è finito nel lago e lui si è tuffato per tentare di recuperarlo.

Il giovane - si legge sui giornali locali - si è gettato in acqua pur non sapendo nuotare e non conoscendo le insidie di quel tratto del lago: a un certo punto, dopo avere lanciato il pallone a riva, ha iniziato ad annaspare per poi scomparire tra i flutti.

L’allarme è stato lanciato immediatamente, mentre sul lago stava per abbattersi un forte temporale che ha inevitabilmente complicato le ricerche dei soccorritori.

I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno cercato il ragazzo per oltre quattro ore: attorno alle 21 il suo cadavere è stato riportato in superficie.