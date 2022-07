Trump sta tornando

Prima della disfatta elettorale questo gruppo ristretto aveva anche scritto un documento, 'Vision 2025', nel quale si delineavano le dieci priorità di un nuovo mandato in linea con l'agenda Maga, 'Make american great again'. Oggi l'istituto dichiara un budget di 25 milioni di dollari, oltre 150 dipendenti, inclusi 17 ex top advisors di Trump, e ha al suo interno almeno 22 organizzazioni più piccole che si occupano di argomenti tanto specifici quanto vaghi come 'trasparenza dei media' o 'integrità elettorale'. In sintesi, una 'Casa Bianca ombra', un'amministrazione già confezionata e pronta ad entrare in carica o quantomeno a mettere in moto la macchina elettorale.