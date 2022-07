Benzina: Paese che vai... prezzo che trovi

Per non rischiare di sforare a livello di budget, è quindi importante informarsi sui costi da prevedere per fare il pieno. Andare in determinati Paesi europei, rispetto ad altri, può infatti risultare più economico. Un'analisi di Nau.ch, sulla base dei dati forniti dai club automobilistici (come il TCS), aiuta ad avere una visione generale dei prezzi.