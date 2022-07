Saracinesche chiuse per Boathouse, icona e istituzione New York

NEW YORK - Usa - Chiude ristorante Boathouse, icona e istituzione New York

La Loeb Boathouse, lo storico ristorante nel cuore di Central Park a New York, chiuderà in ottobre. Il gestore Dean J. Poll ha infatti deciso di gettare la spugna citando gli elevati costi del lavoro e dei beni.