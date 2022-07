Uno studio mostra le drammatiche conseguenze di una guerra atomica

Fare tutto il possibile per evitarla - Per questo, conclude la ricercatrice, «dobbiamo fare tutto il possibile per evitare una guerra nucleare. È troppo probabile che gli effetti siano catastrofici per tutti». Le fa eco uno dei suoi co-autori, il professorer presso il Dipartimento di Scienze Ambientali della Rutgers University, Alan Robock. « I leader mondiali hanno utilizzato i nostri studi in precedenza come stimolo per porre fine alla corsa agli armamenti nucleari negli anni ’80 e cinque anni fa per approvare un trattato alle Nazioni Unite per vietare le armi nucleari. Ci auguriamo che questo nuovo studio incoraggi più nazioni a ratificare il trattato di divieto».