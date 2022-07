OMS: «ogni anno si verificano 73 milioni di aborti»

«Quasi la metà di tutte le gravidanze non sono intenzionali - scrive l'Oms sul suo sito - ovvero circa 122 milioni, e tre su dieci finiscono con un'interruzione volontaria. L'aborto è una procedura sanitaria semplice e comune, ed è sicuro se effettuato utilizzando un metodo adeguato alla durata della gestazione e da un operatore sanitario con le competenze necessarie, nel rispetto delle linee guida. Ogni anno, invece, il 5-13% dei decessi materni può essere attribuito ad aborto non sicuro. Nelle regioni sviluppate, si stima che muoiano 30 donne ogni 100.000 per aborti non sicuri e nelle regioni in via di sviluppo il numero sale a 220 decessi ogni 100.000». Inoltre si verificano 73 milioni di aborti indotti. Quando le donne incontrano ostacoli, spesso ricorrono a interruzioni di gravidanza non sicure, che rappresentano il 45% del totale di quelle eseguite ogni anno nel mondo e nella stragrande maggioranza avvengono in paesi in via di sviluppo.