Il mondo è malato ma manca chi lo possa curare

- Nel Regno Unito, un sondaggio condotto dal Nursing and Midwifery Council, ha rivelato che oltre 27 mila infermieri ed ostetrici si sono cancellati dal registro ufficiale, tra il marzo del 2021 ed il marzo 2022. Rimane il fatto che la soluzione al problema della mancanza di infermieri è, essa stessa, un problema. La provincia canadese del Québec ha stanziato 65 milioni di dollari canadesi per assumere e formare del personale infermieristico straniero proveniente da Algeria, Camerun, Mauritius, Marocco e Tunisia. Lo stesso dicasi del Regno Unito che, da molto tempo, dipende dagli infermieri stranieri proveniente, in special modo, dalla Giamaica, India e Filippine. La dipendenza del personale straniero, però, ha comportato per il Paese un rischio molto serio dato che, nei primi tre mesi della pandemia, le assunzioni internazionali sono crollate quasi a zero vista l’impossibilità e viaggiare nel Paese. Nel 2021, quasi 14 mila infermieri provenienti dalla Nigeria e dal Ghana si sono iscritti nel registro britannico degli infermieri a cui si aggiungono 3.655 dallo Zimbabwe, un Paese che, di suo, ha una grave carenza di assistenza infermieristica. Il grave problema delle assunzioni dall’estero era stato denunciato anche dal direttore generale dell’Oms, Adhanom Ghebreyesus, il quale aveva osservato che “molti Paesi si stanno ancora affidando alle assunzioni dall’estero per accrescere rapidamente la propria capacità interno (...) e questo rischia di accelerare la migrazione e la mobilità globale del personale sanitario”. Ciò a danno di Paesi a reddito medio-basso dell’Africa, dell’America Latina, del Sud-Est asiatico e del Mediterraneo orientale già afflitti, essi stessi, dalla mancanza di infermieri. In Africa, per esempio, vi sono dei Paesi che hanno un rapporto di 0,1 infermiere ogni mille abitanti. Andare a svuotare un bacino già così ridotto di personale infermieristico, comporta anche delle implicazioni etiche di un certo rilievo. Come fatto rilevare da Jim Campbell, direttore del Dipartimento del personale sanitario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, “prendiamo un lavoratore dell’Africa subsahariana: c’è l’inflazione, il tuo salario all’improvviso vale il 20% in meno, mancano i farmaci e le apparecchiature per il covid-19. Poi ti guardi intorno e ti accorgi che puoi andare a lavorare in un bellissimo ospedale a Londra, o in una casa di cura in Scozia, guadagnare dieci volte di più e mandare i tuoi figli a scuola”. Come sempre, è il potere dei soldi a determinare chi si trova dal lato fortunato dell’esistenza. Chi ha diritto di essere curato e chi, invece, è destinato a morire per mancanza di personale sanitario. Niente che non si sappia ma che deve essere necessariamente cambiato perchè venga ridotta una diseguaglianza tanto ingiusta.