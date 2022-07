Nucleare e gas naturale faranno parte degli investimenti "verdi"

Stando al testo approvato oggi, per ottenere la "patente verde" il gas naturale potrà essere classificato come "investimento sostenibile" se e solo se «la stessa capacità energetica non può essere generata con fonti rinnovabili». In relazione alla questione atomica, le centrali potranno ricevere sovvenzioni se si impegnano a occuparsi delle scorie radioattive. In un comunicato stampa diramato dal parlamento europeo viene riportato che il piano di azione «mira a promuovere gli investimenti verdi e a evitare l'ambientalismo di facciata, o greenwashing».