Quindici milioni per la sicurezza stradale nei paesi poveri

Tra i donatori che si sono incontrati per due giorni all'Onu a New York ci sono Croazia, Commissione Europea, Ungheria, Lussemburgo, Nigeria, Russia e Slovacchia, ha detto Todt ai giornalisti. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite anche il settore privato, comprese società specializzate in attrezzature automobilistiche, ha promesso fondi: attualmente sta finanziando 25 progetti per migliorare la sicurezza stradale in 30 paesi attraverso una migliore pianificazione urbana delle zone scolastiche, trasporti non motorizzati a basse emissioni e definizione di standard per rendere i veicoli di seconda mano più puliti e sicuri nei paesi in via di sviluppo.